Винер обжалует в CAS решение апелляционного трибунала отстранить ее на два года
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF). Об этом она рассказала ТАСС.
"Буду обжаловать", - ответила Винер на вопрос, намерена ли она обжаловать решение трибунала в CAS.
Апелляционный трибунал GEF в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Винер от работы на международных соревнованиях. Ее отстранение продлится до 5 марта 2025 года.
В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.