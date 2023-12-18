Винер обжалует в CAS решение апелляционного трибунала отстранить ее на два года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF). Об этом она рассказала ТАСС.

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"Буду обжаловать", - ответила Винер на вопрос, намерена ли она обжаловать решение трибунала в CAS.

Апелляционный трибунал GEF в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Винер от работы на международных соревнованиях. Ее отстранение продлится до 5 марта 2025 года.