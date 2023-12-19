Дед Морозы Екатеринбурга стали одними из самых дорогих в России
Екатеринбург оказался в пятерке российских городов с самыми дорогими услугами Деда Мороза. Расценки новогодних аниматоров выросли на 37% по сравнению с декабрем 2022 года. Аналитики Tinkoff Media изучили данные из открытых источников и более двух тысяч объявлений на сайтах "Авито" и "Юла", передает "Уралинформбюро".
В настоящее время ценник на услуги Деда Мороза в столице Урала в среднем составляет 2 834 рубля, год назад аниматор обходился в 2 073 рубля. Дороже новогодний волшебник обходится в Москве (3 487 рублей), Краснодаре (2 955 рублей), Красноярске (2 895 рублей) и Ростове-на-Дону (2 841 рубля). Шестое место у Санкт-Петербурга – 2 649 рублей.
С 2017 года "индекс Деда Мороза" в России вырос в 2,5 раза.
"В декабре 2023 года заказать новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется россиянам в среднем в 2 594 рубля. За год средняя стоимость выросла на 23%. AI-сервис для аналитики и прогнозирования ETNA прогнозирует, что в декабре 2024 года в канун Нового года-2025 индекс вырастет на 11% и составит 2 892 рубля", – отметили в Tinkoff Media.