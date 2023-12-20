«Плакала над видео». Боброва — о выступлении Костомарова на шоу Авербуха

«Я, к сожалению, не видела вживую выступление, но я плакала над видео. Мне очень повезло, я видела воочию на тренировке, как Рома выходил на лед, и у меня просто тренировка отодвинулась на второй план, я просто стояла и смотрела. Помните, я говорила в начале сезона, что, когда я узнаю, что Рома будет выходить на лед, я брошу всё, чтобы это увидеть. Но мне повезло это воочию на тренировке увидеть. Я Роме тоже говорила, что мы обсуждали в нашем подкасте, что я буду очень счастлива это увидеть. И мы это увидели, и дай Бог дальше. Это было очень классно всё сделано», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».