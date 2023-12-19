Костомаров дал оценку отстранению российских фигуристов от международных стартов

"Они попали в очень трудное время, - сказал Костомаров о российских фигуристах. - Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуются там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете. Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции".