Костомаров: сын привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: «Отстегни папе ножку»

«Моя главная медаль на сегодняшний день — это моя семья. Я вижу, как мои дети растут, как они поддерживают меня. Сын уже привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: «Отстегни папе ножку». Илья помогает, относит её в сторонку. И говорит: «Ты знаешь, пап, твои кожаные ноги были гораздо тяжелее!» Сынуля, откуда у тебя это! Происходят такие вещи, и внутренне твоя душа радуется, что ты можешь это слышать и видеть. «Пап, а нельзя сделать, чтоб у тебя и голова крутилась на 360 градусов?» Как это может не веселить! Дети — моё счастье. Я счастлив, что могу их отвозить в школу, водить на тренировки. И я могу тренироваться сам, пусть это и стало тяжелее. Каждый день я чему-то учусь, восстанавливаюсь и хочу жить как прежде», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.