Медведев прокатился по трассе "Формулы-1" и встретился с Квятом

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, принял участие в свободном заезде на трассе «Ян Марина» в Абу-Даби.

Медведев также встретился с гонщиком Даниилом Квятом.

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В Абу-Даби любителям автоспорта предоставляется возможность провести заезд по трассе Формулы-1 на болиде из младших серий.

Напомним, в 2023 году Даниил Медведев выиграл пять турниров ATP, в том числе стал чемпионом «Мастерсов» в Майами (США) и Риме (Италия). Также теннисист в прошедшем сезоне доходил по финала турнира «Большого шлема» — US Open.