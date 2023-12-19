Тренер Тарасова назвала фигурное катание спортом номер один в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигурное катание главным видом спорта в стране, а также указала на отсутствие в России футбола. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru. "Футбол — главный вид спорта в России? С какой стати? Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но в России его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет. Считаю, что спорт номер один в нашей стране — фигурное катание", — заявила Тарасова. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.