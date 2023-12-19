Винер: мы не беженцы и не бомжи, чтобы выступать без гимна и флага

«Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины — зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпиады, премии будут такие же спортсменам и тренерам.



Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какая Олимпиада может быть без соревнований стран? Мы что на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены все получат и так — звания, призовые, машины.



Олимпийские игры уже не так себя показывают. Они не объединяют и уже не являются вестником мира, никакой там нет дружбы народов. Олимпийский комитет России и министерство спорта должны сделать заключение. Им нужно будет за каждого атлета платить. Если смогут, то пожалуйста, если им (спортсменам) хочется выступать и не общаться с журналистами, не иметь болельщиков и быть изгоями — их выбор», — сказала Винер.