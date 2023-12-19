«Оставайтесь самими собими, счастья в новом году. Безызбежно». Загитова снялась в новогоднем ролике с Дзюбой, Слуцким и Далалояном

Загитова снялась в новогоднем ролике с Дзюбой, Слуцким и Далалояном.

Загитова снялась в новогоднем ролике с Дзюбой, Слуцким и Далалояном
© Sports.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась на видео букмекерской компании в образе телеведущей и поздравила с наступающим Новым годом.

В съемках также поучаствовали футболист «Локомотива» Артем Дзюба, тренер Леонид Слуцкий и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

«Друзья, спасибо, что были с нами весь этот год.

Оставайтесь самими собими, счастья в новом году. Безызбежно», – сказала Загитова.

Около спорта
Артур Далалоян
Алина Загитова
Артем Дзюба