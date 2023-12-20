Мария Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия МОК для россиян.

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«О какой справедливости можно говорить, если по последней информации МОК к Олимпиаде в Париже допущено всего 6 российских спортсменов. На предыдущей Олимиаде в Пекине в сборную входило 212 атлетов, а в Токио — 336. На фоне мирового признания России как спортивной державы это вызывает недоумение. Чем руководствуется бюрократия МОК, когда принимает подобные решения?

Все это обусловлено беспрецедентными дискриминационными условиями со стороны МОК, которым должны соответствовать спортсмены, выступающие в индивидуальном и нейтральном статусе, фактически, отказавшись от любой ассоциации со страной гражданской принадлежности, со своей родиной. Что там со справедливостью и балансом? Ведь это не имеет с ними ничего общего. То, что происходит с российскими спортсменами.

Мы исходим из того, что спорт и проведение соревнований представляют собой уникальный инструмент для развития, укрепления социальных связей, для выстраивания взаимоуважительного общения. Наша страна выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства.

Сколько лет длится эта несправедливость? На самом деле это уже не несправедливость, это антисправедливость. Это не просто несоблюдение справедливости, это кульминация, это буквально возведение в ранг новой нормы антисправедливости.