Лионель Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине

Для Лео данная награда стала четвёртой. Никто из спортсменов не выиграл премию больше раз, чем аргентинец. При этом лучшей спортсменкой стала бегунья Белен Касетта, которая специализируется на дистанции 3000 метров с препятствиями. На Панамериканских играх 2023 года она показала результат 9 минут 39,47 секунды, благодаря чему установила рекорд Южной Америки.