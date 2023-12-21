Андрей Рублев — о конфликтах на Украине и в Палестине: это бессмысленное безумие

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о конфликтах на Украине и в Палестине и ответил на вопрос, где теннисист ищет вдохновение на нынешнем этапе карьеры.

«Ты просто не можешь понять, как такое возможно. Можно подумать, ладно, раньше не было интернета, люди были менее образованны, было меньше информации. Но сейчас, когда есть неограниченный доступ к информации, наступили другие времена, а это всё продолжается до сих пор. Это бессмысленное безумие», – приводит слова Рублёва The National.

«Фильм «По соображениям совести» меня очень вдохновляет, потому что нечасто можно встретить людей, которых пытаются заставить воевать, а они противятся этому и говорят: «Нет, я не буду воевать, я буду лишь оказывать помощь и лечить». На такое мало кто способен. Отказаться от оружия просто потому, что ты не хочешь никому навредить, – это то, что меня очень воодушевляет».