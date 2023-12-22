Навка поддержала выступление россиян на ОИ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что россияне должны ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает РИА Новости.

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«Жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины», — сказала Навка.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.