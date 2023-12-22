Навка высказалась за выступление россиян на ОИ в нейтральном статусе

«Мне очень жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей», — отметила она. RT на русском

«Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в нейтральном статусе плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье. Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», — добавила Навка. Чемпионат.com