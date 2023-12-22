Навка рассказала о трудностях брака с Песковым

«Бывает, что кто-то ненароком, не желая того сам, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже бывает. Однако я быстро отхожу, мне очень повезло с характером. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время тратить на все эти обиды не нужно», — заявила Навка.