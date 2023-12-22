В Италии 93-летний фехтовальщик обезвредил грабителя

«Фехтование научило меня не бояться. Если бы я сейчас боялась, то у меня больше не было бы ни денег, ни часов, и я, вероятно, оказалась бы с дыркой в животе. Так что, даже с холодной головой, я абсолютно убежден, что поступил правильно, даже если это рискованно. Я реагировал инстинктивно. Опыт в моем виде спорта научил меня предугадывать действия соперника и контратаковать. Сейчас я стар, но мои рефлексы и зрение, очевидно, остаются тренированными», — отметил он.