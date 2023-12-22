В Италии 93-летний фехтовальщик обезвредил грабителя
Бывший тренер сборной Италии по фехтованию Аттилио Фини, которому исполнилось 93 года, обезвредил в Милане выходца из Алжира, пытавшегося его ограбить. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам Фини, он заметил преследующего его человека, когда возвращался домой вечером 18 декабря.
«Было светло, я увидел человека, идущего ко мне, и почти сразу понял, что у него есть пистолет», — сказал он.
Фини отметил, что после того, как грабитель приблизился к нему, он направил ему в грудь пистолет и начал требовать отдать все ценное. Однако экс-тренер ударил его по руке, выбив оружие, а затем толкнул и он упал между припаркованными рядом скутерами. После этого на помощь Фини пришли другие прохожие, которые обездвижили грабителя до приезда полиции.
«Фехтование научило меня не бояться. Если бы я сейчас боялась, то у меня больше не было бы ни денег, ни часов, и я, вероятно, оказалась бы с дыркой в животе. Так что, даже с холодной головой, я абсолютно убежден, что поступил правильно, даже если это рискованно. Я реагировал инстинктивно. Опыт в моем виде спорта научил меня предугадывать действия соперника и контратаковать. Сейчас я стар, но мои рефлексы и зрение, очевидно, остаются тренированными», — отметил он.
Фини возглавлял сборную Италии по фехтованию в течение почти 30 лет и считается самым успешным тренером. За время его работы команда завоевала свыше 450 медалей во всех категориях, в том числе 19 олимпийских.