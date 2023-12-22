Футболистам украинского клуба пришли повестки в армию

25 игроков киевского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки в военкомат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что клуб выступает в украинской премьер-лиге. При этом местные СМИ сообщают, что такие действия военкомата расходятся с обращениями украинских властей, в которых спортсменов призывали не покидать страну и продолжать спортивную карьеру в её границах.