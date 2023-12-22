Футболистам украинского клуба пришли повестки в армию
25 игроков киевского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки в военкомат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что клуб выступает в украинской премьер-лиге. При этом местные СМИ сообщают, что такие действия военкомата расходятся с обращениями украинских властей, в которых спортсменов призывали не покидать страну и продолжать спортивную карьеру в её границах.
«По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25, кажется, человек от территориального центра комплектования», — сообщили в украинских СМИ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, но рассмотрит инициативу снизить призывной возраст до 25 лет.
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