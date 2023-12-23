Цуренко: надеюсь, россияне будут патриотами и откажутся от выступления на ОИ в Париже

Украинская теннисистка Леся Цуренко негативно высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в нейтральном статусе.

«Не согласна с решением МОК. Оно попросту шокирует и совершенно иррационально. Я уже могу сказать, что это будут самые мрачные Олимпийские игры, которые я могу вспомнить. Руководство WTA уже два года пытается донести до меня, что разрешать россиянам и белорусам участвовать в спортивных соревнованиях — не так уж и плохо. Поэтому само решение МОК меня не удивило, однако я продолжу рассказывать о том, почему это плохая идея. Разрешение россиянам и белорусам принять участие в Играх — полное недоразумение.

Не думаю, что кто-то из украинских спортсменов согласится находиться в одной комнате ожидания со спортсменами из России и Беларуси. Не говоря уже о непосредственном соперничестве. Никто не знает, что может произойти.

В 2022 году я играла на нескольких турнирах, где на трибунах развевались российские флаги, и это приводило меня в ярость. Помню, что вместо того, чтобы сосредоточиться на играх, я бегала к организаторам, чтобы они что-то с этим сделали. Убеждена, что что-то такое произойдёт и на Играх.

Наши страны не должны выступать на одних и тех же Олимпийских играх. Кто-то должен подумать, каково это — видеть русских счастливыми.