Гимнаст упал с трехметровой высоты на репетиции шоу Навки

Гимнаст упал с трехметровой высоты на репетиции новогоднего шоу Татьяны Навки – пострадавший был доставлен в реанимацию с ушибом таза и переломами ног, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

20-го декабря Жанторе Жумабай находился на репетиции в «Мегаспорте» имени Тарасова – во время исполнения одного из трюков мужчина упал с трехметровой высоты.