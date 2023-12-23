Гимнаст упал с трехметровой высоты на репетиции новогоднего шоу Татьяны Навки

Гимнаст упал с трехметровой высоты на репетиции новогоднего шоу Татьяны Навки – пострадавший был доставлен в реанимацию с ушибом таза и переломами ног, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Гимнаст упал с трехметровой высоты на репетиции шоу Навки
© ТАСС

20-го декабря Жанторе Жумабай находился на репетиции в «Мегаспорте» имени Тарасова – во время исполнения одного из трюков мужчина упал с трехметровой высоты.

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28-летнего гимнаста доставили в ГКБ им. Боткина – там врачи диагностировали пострадавшему ушиб таза, закрытые переломы обеих голеностопных суставов и пяток. Сначала Жумабая перевели в реанимацию, но затем перевели в общую палату – по словам врачей, акробат находится в стабильном состоянии.

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