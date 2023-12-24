Победитель первенств России и Европы по боксу погиб в день похорон матери

Альберт Родионов, являющийся трёхкратным победителем первенств России и победителем первенства Европы по боксу, разбился в ДТП в Краснодарском крае, сообщила вчера, 23 декабря пресс-служба Федерации бокса России в своём Telegram-канале.

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«Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксёра и возьмет на себя все необходимые расходы», — говорится в сообщении.

Отметим, Альберту было 25 лет, у него остались жена и семилетняя дочь. Похороны спортсмена пройдут сегодня, 24 декабря в городе Волжский. Ряд источников сообщило, что вчера проходили похороны у матери боксёра.