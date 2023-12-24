Навка рассказала, как мыла посуду в США

"Это был 1991 год, мне было 16 лет. В нашей стране было не до спорта вообще. В США я жила в семье. Я там убирала, готовила. И это не плохо. Просто это по-другому. Меня не заставляли. Была договоренность. Это нормально, но русские так не поступают", - сказала Навка.