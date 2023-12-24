Роман Костомаров рассказал, что восхищается терпением своей жены

Пневмония стоила олимпийскому чемпиону рук и ног. Теперь он заново учится делать самые простые вещи. Роман Костомаров признается, что без поддержки жены вряд ли бы справился с этим.

В течение долгих месяцев восстановления и реабилитации Оксана Домнина полностью посвятила себя мужу. Она была с ним круглосуточно и поддерживала во всем. Сейчас Роман активно занимается спортом, плавает в бассейне, водит машину. Прославленный фигурист даже пробовал вставать на коньки и выступал вместе со своей партнершей Татьяной Навкой. Но до сих пор он не может обойтись без помощи жены. Роман пока не может есть самостоятельно, и Оксана помогает ему в этом.

Роман Костомаров признается, что ему тяжело смириться с новой жизнью. Он считает, что умереть не страшно, страшно остаться инвалидом на всю жизнь. “Я не понимаю, как Оксана это выдержала и не бросила меня. Сейчас моя любовь к жене в тысячу раз больше”, – говорит фигурист.