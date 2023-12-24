Глава МОК ответил на претензии Украины

«Нельзя считаться сторонником продолжения боевых действий просто потому, что мы не выполняем все требования Украины. Тем более что мы с самого начала целиком и полностью поддерживали украинских спортсменов. Так почему Украина должна наказывать своих же спортсменов из-за военного конфликта и разрушать их мечту об Олимпийских играх?» – приводит слова президента МОК Zeit.