В Федерации опровергли нападение Нурова на девушку в Таиланде

Борец Магомедгаджи Нуров, бронзовый призер чемпионата мира, не имеет никакого отношения к инциденту с нападением на девушку в Таиланде, заявил начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России Виталий Фельдшеров. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Нуров напал в Таиланде на девушку из Казахстана. По данным журналистов, он подошел к ней и позвал покататься. На фоне ее отказа началась перебранка, затем драка.

Фельдшеров пояснил, что борец ранее выступал за российскую команду. Он добавил, что неоднократно бывал на сборах и хорошо его знает.

По словам функционера, Нуров является очень спокойным, сдержанным, немногословным, доброжелательным человеком, он никогда так не вел себя по отношению к девушкам.