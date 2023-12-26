Ангелина Мельникова: надеюсь, что «Спартак» займёт первое место по итогам сезона

«Я стала активно поддерживать «Спартак» около полутора лет назад, когда меня впервые пригласили на стадион. Именно благодаря «Спартаку» я близко познакомилась с футболом, за что ему большое спасибо! Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично. Какое место займёт «Спартак» по итогам всего сезона? Не знаю, сложно сказать — но я надеюсь, что первое!», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».