Выступающий за РФ спортсмен из США отказался выступать на Олимпиаде

Сноубордист из США Вик Уайлд, получивший в 2012 году российское гражданство, отказался от участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Абзац».

По словам Уайлда, он не будет выступать на соревнованиях под нейтральным статусом и вообще не собирается ехать на Олимпийские игры в Италию. При этом спортсмен заявил, что у российской сборной есть большие шансы одержать победу в Милане.

Вик Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом в зимних видах спорта, а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года и чемпионата мира 2013 года. В 2012 году он получил гражданство России, а через два года стал заслуженным мастером спорта РФ.