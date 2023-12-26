Экс-владелец «Челси» Абрамович оставил невероятные чаевые официанту

Российский миллиардер Роман Абрамович, который долгое время владел акциями лондонского «Челси», посетил один из элитных ресторанов Турции, где оставил невероятные чаевые местному официанту, сообщает SonDakika.

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По сведениям источника, при счёте в 85 тыс. турецких лир ($ 2,9 тыс.) олигарх оставил официанту «на чай» 175 тыс. лир ($ 5,9 тыс.). Отмечается, что в ресторане, который Абрамович посетил вместе с друзьями, его «встретили как короля». Изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар. Миллиардер отведал традиционные деликатесы турецкой кухни.

Россияне долго общались в ресторане. Довольный обслуживанием и угощением миллиардер отблагодарил персонал заведения, оставив суммарно 260 тыс. лир ($ 8,9 тыс.), и покинул место встречи в сопровождении своей вооружённой охраны.