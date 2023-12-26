Похищенный футболист рассказал, как его заставляли играть в русскую рулетку

Освобожденный после похищения бывший футболист испанской «Валенсии» и бразильского «Коринтианса» Марселиньо Кариока рассказал, что преступники заставляли его играть в русскую рулетку. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Кариока пропал без вести после музыкального концерта 17 декабря. Как сообщали СМИ, он покинул место проведения мероприятия с незнакомкой. Автомобиль спортсмена обнаружили в 25 км от места концерта. После этого преступники связались с родными Кариоки и потребовали от них выкуп в 90 тысяч реалов (около 18 тысяч долларов). На следующий день, 18 декабря, бывшего футболиста освободила полиция. По факту происшествия арестованы двое мужчин.

Как рассказал Кариока, преступники говорили ему, что делают это ради денег. Похитители были уверены, что у бывшего футболиста они точно должны быть. Кроме того, они заставляли атлета играть в русскую рулетку.

«Вы когда-нибудь играли в русскую рулетку? Было слышно, как крутится барабан, но ничего не было видно. Потом они положили пистолет под полотенце. Никто не говорил друг с другом. Мы не разговаривали, нам было страшно», - рассказал мужчина подробности пребывания у злоумышленников.