Государство увеличит бюджет РУСАДА в 2024 году
Государство увеличит бюджет РУСАДА в 2024 году.
«(Увеличение) будет. И я считаю это отличным знаком. Это дополнительное свидетельство того, что Россия продолжает выступать за чистый спорт.
Все понимают, что несмотря на запреты на участие в международных соревнованиях, право наших спортсменов на честную конкуренцию должно быть защищено», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
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