Костомаров оценил возможность выступления спортсменов в нейтральном статусе

"Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все - тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне", - сказал Костомаров после участия в новогоднем "VK Лектории".