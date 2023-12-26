Костомаров оценил возможность выступления спортсменов в нейтральном статусе

Предоставление российским спортсменам возможности выступать в нейтральном статусе ставит перед ними дилемму, решение которой стоит искать на более высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Костомаров оценил возможность выступления спортсменов в нейтральном статусе
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"Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все - тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне", - сказал Костомаров после участия в новогоднем "VK Лектории".

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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Роман Костомаров
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