Матыцин рассказал о важных задачах Минспорта до 2030 года

— Коллегия прошла конструктивно. Активно обсудили итоги 2023 года, планы на 2024 й. Был утвержден единый календарный план. Будут проведены новые форматы международных соревнований. Большое внимание было уделено вопросам взаимодействия с федерациями, с регионами. У нас стоят важные задачи до 2030 года, в том числе по поручениям, которые дал нам президент РФ. В том числе по инфраструктуре, по проведению соревнований, по развитию массового спорта, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».