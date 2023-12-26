Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не допущены до Игр-2024. Об этом сообщил генеральный директор организации Владимир Сенглеев, слова которого передает «Матч ТВ».

Сенглеев заявил, что финансовую поддержку уже получили 127 атлетов. «Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — объяснил он.

В октябре глава ОКР Станислав Поздняков раскрыл размер выплат участникам Олимпийских игр разных лет, которые на данный момент являются действующими спортсменами. «Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — отметил он.