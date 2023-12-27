Роман Костомаров: смерть — это не страшно, страшно остаться инвалидом

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров призвал людей внимательнее относится к своему здоровью во время VK Лектория. «Что произошло 10 января 2023 года, было для меня концом света, хоть я ничего и не понимал. В какой то момент просто заснул на долгое время, был в коме. Все страшные события, которые происходили со мной, переживали больше всего мои близкие. Спасибо моей жене и моей маме, родным, близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они. Когда я пришел в себя, понимал, что случилось что то страшное. Особенно, когда собралось много хирургов и мне сообщили, что необходимо ампутировать конечности. Это было страшным ударом. Потому что я спортсмен, не понимал, как я буду дальше жить, я лишаюсь всего. Это был страшный удар, после которого я долгое время задавал себе вопросы: «За что? Почему?» Но любимая жена сказала, что мы выкарабкаемся из этого болота, мы найдём, как жить дальше. Я могу только пожелать здоровья, чтобы никогда и близко такого ни с кем не происходило. Если заболели, не думайте, что пройдет на авось. Лучше перестраховаться. Я считал, что я самый здоровый человек. Знал, что люди умирают от пневмонии, простуды, но чтобы лишались конечностей… Смерть — это не страшно, страшно остаться инвалидом. Берегите себя», — сказал Костомаров.