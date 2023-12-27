Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал танец со своей женой Оксаной Домниной. Видео он опубликовал в Telegram.

«Идем в ногу со временем с моей роднулей», — написал спортсмен.

На видео Костомаров танцует с Домниной под песню группы «Ласковый май» «Седая ночь». Эта композиция вошла в саундтрек к популярному сериалу «Слово пацана: кровь на асфальте».

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.