Глава Федерации настольного тенниса сбежал из Украины

Глава Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) Александр Зац выехал в Венгрию летом 2022 года как волонтер и до сих пор не вернулся в страну. Об этом заявили в украинском правительственном антикоррупционном центре NGL.media.

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Президент ФНТУ получил разрешение на пересечение границы по запросу львовской общественной организации «Украинская национал-патриотическая молодежь». Хотя глава организации Петр Рапита сообщал, что Зац уже вернулся на Украину, доставив несколько партий груза для военных, в центре уверены, что это не так.

Сообщается, что Зац покинул Украину по системе «Шлях», созданной для водителей призывного возраста, которые пересекают границу для осуществления гуманитарных перевозок на нужды Вооруженных сил Украины.