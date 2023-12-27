Объявленная в розыск шпажистка Бида была уволена из ЦСКА в октябре

Заместитель начальника ЦСКА по военно политической работе Светлана Ишмуратова сообщила «Матч ТВ», что призер чемпионата мира по фехтованию Виолетта Бида, ранее объявленная в розыск, не является сотрудником армейского клуба с октября.

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Во вторник МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Виолеттуи Сергея Бида. В базе не уточняется, по какой именно статье уголовного кодекса РФ разыскиваются супруги.

— Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Поэтому вопросы нужно задать Федерации фехтования России, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».