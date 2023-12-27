Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида. Lenta.ru
«Я не могу это оценить никаким иным словом, кроме как предательство. И не надо их подавать в розыск, надо сразу лишить российского гражданства. Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны? А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение», — убежден Тихонов. Газета.Ru
Ранее сообщалось, что шпажистам Сергею и Виолетте Биде грозит до 10 лет за самовольное оставление части. Sports.ru