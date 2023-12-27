Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

«Я не могу это оценить никаким иным словом, кроме как предательство. И не надо их подавать в розыск, надо сразу лишить российского гражданства. Пусть они живут там, и это будет примером для всех. Кому они там будут нужны? А они этого не понимают. Думаю, что это было вызвано их минутной слабостью. И это очень неверное решение», — убежден Тихонов. Газета.Ru