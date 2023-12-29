Любителей активного отдыха приглашают на «забег обещаний»

Первого января в лесопарковой зоне между 1-м и 5- м микрорайонами Зеленограда состоятся праздничные забеги на пять километров. Пробежать или пройти пешком эту дистанцию по заснеженному зимнему лесу смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.

Забег состоится в рамках проекта «5 вёрст». Начало в 12.00. Его особенностью станут символические обещания, которые участники могут дать самим себе для исполнения в новом 2024 году. Их нужно написать на специальном номере и прикрепить на одежду перед стартом. Для участия в бесплатном спортивном мероприятии необходимо зарегистрироваться по