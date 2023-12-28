Правительство РФ утвердило правила распределения отчислений букмекеров на развитие спорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о правилах распределения средств, которые букмекеры обязаны передавать на развитие спорта. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«С 1 января 2024 года в России начнут действовать правила распределения целевых отчислений, которые букмекеры обязаны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта. Постановление об этом подписано. Документом определен порядок, согласно которому публично-правовая компания (ППК) «Единый регулятор азартных игр» будет перечислять средства, получаемые от букмекеров. В отношении ставок, принятых на соревнования, проводимые общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, объединяющими российские и иностранные спортивные клубы, средства будут перечисляться букмекерами пропорционально сумме принятых ставок», – говорится в сообщении.

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Как отмечается, оставшиеся средства будут перечисляться в следующем порядке: самая большая доля таких целевых отчислений – 50% – будет направляться профессиональным спортивным лигам, объединяющим российские и иностранные клубы, и общероссийским спортивным федерациям, организующим соревнования по видам спорта, аналогичным тем, на результаты которых принимаются ставки; 20% будет направляться спортивным федерациям, спортсмены которых заняли призовые места на последней по времени проведения Олимпиаде; еще 20% будут получать спортивные федерации, чьи спортсмены принимали участие в последних по времени проведения Олимпийских играх. 5% будет распределяться между спортивными федерациями, которые представляют виды спорта, включенные в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр. Такая же доля отчислений будет направляться спортивным федерациям, представляющим виды спорта, не включенные в программу Олимпиады, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

Еще одним постановлением, которое также вступает в силу 1 января 2024 года, правительство утвердило правила предоставления отчета о распределении и расходовании средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр». Такие отчеты спортивные федерации и профессиональные лиги будут предоставлять в Минспорт ежеквартально.

Третье подписанное постановление утверждает требования к содержанию запросов, которые спортивные федерации и профессиональные лиги могут отправлять в ППК «Единый регулятор азартных игр».