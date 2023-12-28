«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», — сказала Роднина.