Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что не может назвать Романа Костомарова человеком года. Ее слова передает Sport24.
«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, вызывает гордость, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», — сказала Роднина.
В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.
18 декабря 2023 года Навка и Костомаров исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.