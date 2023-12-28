Названы даты проведения девятого ежегодного фестиваля "Розафест" в Роза Хутор

Отметим, что «Розафест» – это ежегодный фестиваль, который пройдет в Сочи уже девятый раз. В рамках этого события гостей ожидает не просто катание по склонам самого популярного зимнего курорта России, но и масса активностей, которые организуют основные партнеры, а именно СБП и «Тинькофф». Среди них числятся и горнолыжный квест, и катания в новом сноупарке, и концерт «VK Музыка», и занятия со знаменитыми спортсменами, и много других развлечений, в том числе и для детей.