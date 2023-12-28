Названы даты проведения девятого ежегодного фестиваля "Розафест" в Роза Хутор
Стало известно, когда в Роза Хутор стартует новый фестиваль «Розафест». Старт масштабному событию на горнолыжных склонах дадут 27 января 2024 года. А продлится оно по 4 февраля включительно.
Отметим, что «Розафест» – это ежегодный фестиваль, который пройдет в Сочи уже девятый раз. В рамках этого события гостей ожидает не просто катание по склонам самого популярного зимнего курорта России, но и масса активностей, которые организуют основные партнеры, а именно СБП и «Тинькофф». Среди них числятся и горнолыжный квест, и катания в новом сноупарке, и концерт «VK Музыка», и занятия со знаменитыми спортсменами, и много других развлечений, в том числе и для детей.
Отметим, что проход на фестиваль не свободный – требуется приобрести пропуск на официальном сайте. Цена начинается с 8000 рублей, за которые предоставляется безлимитный пропуск на все активности, участие в квесте, нетворкинг и даже скидки на одежду.