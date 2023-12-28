СМИ: Антидопинговое агентство Испании помогало спортсменам избежать наказания

Испанское антидопинговое агентство не наказывало нарушителей в период с 2017-го по 2022-й годы.

Как сообщает Relevo, это происходило при попустительстве со стороны Всемирного антидопингового агентства. Как сообщил источник издания, Испанское антидопинговое агентство находило различные ухищрения для того, чтобы спортсмены смогли избежать наказание.

В их числе отправка информации про открытое дело по обычной почте вместо электронной. В итоге атлеты получали его после установленного срока, и Спортивный административный суд после жалоб был вынужден снимать санкции.

Также сообщается о том, что против других спортсменов, сдавших положительные тесты, и вовсе не заводили дел. Еще один способ избежать наказания - незаконная выдача терапевтических исключений. Также спортсмены сдавали несоответствующие нормам допинг-пробы, которые позже уничтожались.