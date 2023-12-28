СМИ: Антидопинговое агентство Испании помогало спортсменам избежать наказания

СМИ: Испанское антидопинговое агентство помогало спортсменам избежать наказания за нарушения
Испанское антидопинговое агентство не наказывало нарушителей в период с 2017-го по 2022-й годы.
Как сообщает Relevo, это происходило при попустительстве со стороны Всемирного антидопингового агентства. Как сообщил источник издания, Испанское антидопинговое агентство находило различные ухищрения для того, чтобы спортсмены смогли избежать наказание.
В их числе отправка информации про открытое дело по обычной почте вместо электронной. В итоге атлеты получали его после установленного срока, и Спортивный административный суд после жалоб был вынужден снимать санкции.
Также сообщается о том, что против других спортсменов, сдавших положительные тесты, и вовсе не заводили дел. Еще один способ избежать наказания - незаконная выдача терапевтических исключений. Также спортсмены сдавали несоответствующие нормам допинг-пробы, которые позже уничтожались.
Relevo отмечает, что за указанный срок ни один спортсмен из Испании не был наказан WADA, которое могло отследить все нарушения через систему ADAMS. Более того, руководителя департамента допинг-контроля Испании Хесуса Муньоса-Герру WADA наградило. Сейчас его обвиняют в подлоге государственных документов, и за это он может получить девять лет тюрьмы и восьмилетнюю дисквалификацию.