Винер, Вяльбе, Нагорный и Газзаев вошли в список доверенных лиц Путина

Ирина Винер, Елена Вяльбе и другие титулованные спортсмены и тренеры вошли в список доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В список из 346 человек, в числе прочих, вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Также в списке присутствуют двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов, гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Глеб Писаревский, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин, заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.