Суд приговорил экс-главу пензенского Минспорта к девяти годам колонии за взятки

ПЕНЗА, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы приговорил экс-министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского к девяти годам колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Кабельского также лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что с апреля 2020 по октябрь 2021 года чиновник получал взятки от двух предпринимателей, занимавшихся организацией в Пензе спортивных турниров и продажей их видеотрансляций. За эти деньги министр организовывал предоставление объектов спортивной инфраструктуры для проведения мероприятий, в том числе в ночное время. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн рублей. Кабельский был задержан 15 октября 2021 года при передаче ему взятки в размере 120 тыс. рублей и по решению суда заключен под стражу.