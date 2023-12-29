Дмитрий Чернышенко: «Сегодня спортом в России занимаются 72 млн человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 млн»
Дмитрий Чернышенко назвал число регулярно занимающихся спортом россиян.
«В целом, говоря о развитии спорта, президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех наших граждан были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.
Мы к ней уверенно идем – сегодня спортом в России занимаются 72 миллиона человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 миллиона человек», – сказал вице-премьер РФ.
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