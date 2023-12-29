$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

Дмитрий Чернышенко: «Сегодня спортом в России занимаются 72 млн человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 млн»

Дмитрий Чернышенко назвал число регулярно занимающихся спортом россиян.

Чернышенко назвал число регулярно занимающихся спортом россиян
© Sports.ru

«В целом, говоря о развитии спорта, президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех наших граждан были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.

Мы к ней уверенно идем – сегодня спортом в России занимаются 72 миллиона человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 миллиона человек», – сказал вице-премьер РФ.

Около спорта
Дмитрий Чернышенко