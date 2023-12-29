Экс-министра спорта Пензенской области посадили на девять лет

Григорий Кабельский, бывший министр спорта Пензенской области, приговорен к девяти годам лишения свободы за взятки на сумму около 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда г. Пензы.

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Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 5,5 миллионов рублей. Также Кабельский лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком до шести лет.

В срок отбывания наказания будет зачтен период пребывания под арестом с 15 октября 2021 года.