В Севастополе открыли спортивно-оздоровительный комплекс и фиджитал-центр

Президент Владимир Путин поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. На её достижение будет работать знаковый для города объект, который мы сегодня торжественно открыли. Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».