Губерниев в 90-е состоял в банде: звали меня тогда «Длинный»

"Сидел в машине, мне дали в руки монтировку. На вопрос, что делать, мне ответили: "Выскакивай по команде, а дальше мы скажем, в какую сторону бежать".

Тогда я понял, что это не совсем мое. И на одной тренировке по боксу Степа мне сказал: "Конечно, ты слишком добрый для нашей организации". И я стал туда ходить редко.

Когда сейчас все говорят о "Слове пацана", я только улыбаюсь. Потому что сам в этом варился в 90-е годы. А парень Володя, который рядом со мной тогда в машине сидел и дал мне в руки монтировку, через месяц пропал на дороге между Зеленоградом и Фирсановкой", - заявил Губерниев.