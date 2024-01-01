Появились подробности гибели чемпионки мира по велоспорту Хоскинс

Стали известны новые обстоятельства гибели чемпионки мира по велоспорту австралийки Мелиссы Хоскинс, в причинении смерти которой подозревается ее супруг, призер Олимпийских игр Роан Деннис.

Ранее Деннис был задержан по обвинению в причинении смертельных травм в результате опасного вождения и намеренном создании угрозы для жизни. Инцидент произошел вечером в субботу. 32 летняя Хоскинс была доставлена в больницу с серьезными травмами и вскоре скончалась.

Как сейчас сообщает Mirror со ссылкой на австралийскую газету Advertiser, полиция предполагает, что Хоскинс сама запрыгнула на капот автомобиля и попыталась схватиться за дверную ручку, но Деннис не прекратил движение, пока она не упала.

Спортсмен был выпущен под залог и предстанет перед судом 13 марта. Он может быть приговорен к 15 годам тюрьмы, если его вина будет признана.