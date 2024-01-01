Участник Олимпиады Киплагат найден мертвым в Кении с ножевым ранением

Угандийский легкоатлет Бенджамин Киплагат найден мертвым в автомобиле в Кении с ножевым ранением в шею, сообщает Daily Monitor.

Тело 34 летнего спортсмена было обнаружено в субботу.

Представитель полиции Кении Стивен Окал заявил, что по подозрению в совершении преступления около города Элдорет задержаны двое мужчин. У одного из них был обнаружен нож, которым, предположительно, был нанесен смертельный удар.

— Два подозреваемых — известные преступники, которые терроризирует представителей общественности. Расследование находится на продвинутой стадии, — отметил Окал, которого цитирует АФП.

По его словам, двое мужчин «подстерегали» легкоатлета, он врезался в их мотоцикл на машине.